Industrie klagt über hohe Rohstoffpreise

Berlin. Die Industrie in Deutschland fürchtet zunehmend die Folgen des Rohstoffmangels. »Zwei Drittel der Industriebetriebe sehen mittlerweile in Energie- und Rohstoffpreisen ein Risiko für ihre wirtschaftliche Entwicklung«, heißt es vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag zu den Ergebnissen einer Konjunkturumfrage, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Sonnabend berichtete. Zu Jahresbeginn hatte er noch bei 45 Prozent gelegen. (dpa/jW)