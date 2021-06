El Salvador führt Bitcoin ein

San Salvador. Die Kryptowährung Bitcoin soll nach den Plänen der Regierung El Salvadors gesetzliches Zahlungsmittel werden. In der kommenden Woche werde ein entsprechender Gesetzentwurf im Kongress eingebracht, sagte Präsident Nayib Bukele am Sonnabend in einer Videobotschaft an die Bitcoin 2021 Conference in Miami. Damit wäre El Salvador das erste Land der Welt, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zulässt. Die Kryptowährung gilt als Spekulationsobjekt, wenig kontrollierbar und deshalb für Geldwäsche anfällig. Sie ist heftigen Kursschwankungen ausgesetzt. (dpa/jW)