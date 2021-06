Jerusalem: Journalistin festgenommen

Tel Aviv. Bei einer Demonstration im arabisch geprägten und von Israel annektierten Viertel Scheich Dscharrah in Jerusalem ist am Sonnabend eine Korrespondentin des katarischen TV-Senders Al-Dschasira festgenommen worden. Xavier Abu Eid von der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) warf israelischen Polizeikräften vor, sie hätten das Fernsehteam angegriffen und deren Ausrüstung zerstört. In Scheich Dscharrah droht mehreren Familien die Zwangsräumung. (dpa/jW)