Proteste nach Tod von Schwarzem in den USA

Minneapolis. In der US-Stadt Minneapolis ist es nach dem Tod eines Afroamerikaners durch die Polizei zu Protesten gekommen. Am Freitag abend (Ortszeit) versammelten sich Menschen zu einer Mahnwache für den Mann, der am Donnerstag von Beamten erschossen worden war. Nach Angaben der Polizei hatten Beamte den Mann am Donnerstag wegen eines ausstehenden Haftbefehls festnehmen wollen. Polizisten hätten bei der Festnahme auf ihn geschossen, er sei noch vor Ort gestorben. In Minneapolis war vor einem Jahr George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet ­worden. (dpa/jW)