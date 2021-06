Kairo: Tote nach Brand in Strafanstalt

Kairo. Bei einem Feuer in einer Strafanstalt für junge Insassen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind sechs Jugendliche ums Leben gekommen. 19 weitere seien verletzt worden, hieß es am Freitag aus ägyptischen Behördenkreisen. Der Brand in einem Vorort Kairos wurde demnach am Vorabend durch einen Kurzschluss auf der Station der Opfer ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung angeordnet. (dpa/jW)