Einzelhandel: Verdi streikt für höhere Löhne

München. Der Arbeitskampf im bayerischen Einzel- und Versandhandel ging auch am Freitag weiter. Verdi hatte unter anderem die Mitarbeiter des Edeka-Zentrallagers in Gochsheim bei Schweinfurt zum Warnstreik aufgerufen. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 4,5 Prozent plus 45 Euro im Monat. Im Einzel- und Versandhandel sollen die unteren Beschäftigtengruppen und Löhne auf ein Mindesteinkommen von 12,50 Euro pro Stunde angehoben werden. (jW)