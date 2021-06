Cosco Shipping zieht es in Hafen Hamburg

Hamburg. Der Hamburger Hafenlogistikspezialist HHLA überlegt, den chinesischen Terminalbetreiber Cosco Shipping Ports als Investor für das Hamburger Containerterminal Tollerort ins Boot zu holen. Derzeit beraten beide Unternehmen über eine mögliche strategische Beteiligung, wie die HHLA am Freitag mitteilte. Cosco Shipping Ports ist außerhalb Chinas bereits an zahlreichen Terminals beteiligt, in Europa unter anderem an den beiden größten Seehäfen in Rotterdam und Antwerpen. (dpa/jW)