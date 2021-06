Commerzbank-Tochter: Tarifvertrag gefordert

Berlin. Die rund 1.500 Beschäftigten der 100prozentigen Commerzbank-Tochter Transaction Services drängen auf einen Tarifvertrag. Das Unternehmen ist an sechs Standorten für die Backoffice-Dienstleistungen der Bank verantwortlich. »Die Beschäftigten erhalten trotz Staatsbeteiligung an der Muttergesellschaft Löhne nur knapp über dem Mindestlohn. Das ist nicht einzusehen«, kritisierte die zuständige Verdi-Sekretärin Katrin Behrens am Freitag. (jW)