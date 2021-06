Dresden: Hochhaus wegen Covid-19 abgeriegelt

Dresden. Nachdem ein aus Indien Zurückgekehrter an Covid-19 gestorben war, begann das Gesundheitsamt in Dresden am Freitag gemeinsam mit Polizei und Feuerwehr, andere Bewohner des Hauses, in dem der Mann wohnte, auf das Coronavirus zu testen, wie die Stadt mitteilte. Das Haus steht bereits seit Donnerstag abend unter Quarantäne. Bewohner dürfen das Studentenwohnheim in der Dresdner Innenstadt bis einschließlich 8. Juni nicht verlassen, die Polizei kontrolliert sämtliche Ein- und Ausgänge. Es bestehe der Verdacht, dass die Infektion auf eine Virus­variante zurückzuführen ist. (dpa/jW)