Mordfall Lübcke: Untersuchung bis 2023

Wiesbaden. Zwei Jahre nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag seinen weiteren Zeitplan festgelegt. Der Abschlussbericht soll demnach im Juli 2023 vorgestellt werden. Die Abgeordneten einigten sich am Jahrestag des Mordes in einer internen Sitzung am Mittwoch darauf, bis März 2023 noch 44 Zeugen und zwei weitere Sachverständige anzuhören, wie der Landtag mitteilte. Zwei Ermittlungsbeauftragte sollen künftig für das Gremium beim Generalbundesanwalt, beim Bundesamt für Verfassungsschutz und beim Bundeskriminalamt weitere Akten zum Mordfall ­Lübcke sichten. (AFP/jW)