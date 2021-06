Konjunkturpaket vor einem Jahr verabschiedet

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet in diesem Jahr ein Wachstum von bis zu vier Prozent. Deutschland habe die Rezession besser überstanden, als von vielen erwartet, sagte er am Donnerstag in Berlin. Er wandte sich zugleich gegen Vorschläge, die Schuldenbremse für den Bundeshaushalt weiter womöglich auf Jahre hinaus auszusetzen. Dies wäre ein schwerer Fehler, auch weil es Zweifel am »Erfolgsmodell Deutschland« wecken könne. Vor einem Jahr hatte sich die Bundesregierung auf ein milliardenschweres Konjunkturpaket geeinigt. (dpa/jW)