Raúl Castro zum 90. Geburtstag gratuliert

Havanna. Zahlreiche Politiker haben am Donnerstag dem kubanischen Revolutionsführer Raúl Castro Ruz zu seinem 90. Geburtstag gratuliert. So schrieb der russische Präsident Wladimir Putin in einem Brief an den ehemaligen Staatschef und Exgeneralsekretär der KP Kubas: »Die Schlüsselereignisse der jüngeren Geschichte Kubas sind untrennbar mit Ihrem Namen verbunden.« Auch Castros Nachfolger im Präsidentenamt, Miguel Díaz-Canel, gratulierte über Twitter mit den Worten: »Die Arbeit, die unter seiner Führung an der Spitze des Landes im letzten Jahrzehnt geleistet wurde, ist kolossal.« Der am 3. Juni 1931 geborene Castro führte mit seinem Bruder Fidel 1959 die Kubanische Revolution zum Sieg. (jW)