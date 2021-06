Ukraine: UNO kritisiert TV-Sender-Schließungen

Kiew. Die Vereinten Nationen haben die Schließung von drei Fernsehsendern der Opposition in der Ukraine kritisiert. Die Entscheidung sei nicht gerechtfertigt, unverhältnismäßig und widerspreche den internationalen Menschenrechtsstandards, teilte die UN-Vertretung in Kiew in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht mit. Anfang Februar hatte Präsident Wolodimir Selenskij Sanktionen gegen ukrainische Politiker und deren Firmen verhängt, denen er vorwirft, »prorussisch« zu sein. Infolgedessen wurden drei Fernsehsender der Opposition geschlossen. (dpa/jW)