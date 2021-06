Gruner und Jahr stößt Frankreich-Geschäft ab

Hamburg. Der Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr trennt sich von seiner französischen Magazinsparte. Am Montag wurde das Tochterunternehmen Prisma Media an den französischen Medienkonzern Vivendi verkauft, wie Gruner und Jahr mitteilte. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt. Von Vivendi hieß es in einer Mitteilung, man wolle durch den Erwerb von Prisma Media mit 1.200 Beschäftigten die Aktivitäten im Mediensektor stärken.

Damit zieht sich Gruner und Jahr (Stern, Capital, Gala) aus einem weiteren Zeitschriftenmarkt im Ausland zurück. Schon länger ist anvisiert, sich auf den heimischen Bereich zu konzentrieren. Auch aus den Märkten unter anderem in den Niederlanden, Spanien und Österreich hatte sich der Verlag schon verabschiedet. (dpa/jW)