Türkische Lira fällt auf Allzeittief

Frankfurt am Main. Die türkische Lira ist nach Aussagen des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf ein Rekordtief gefallen. In der Nacht zum Mittwoch wurden für einen Dollar zeitweise bis zu 8,80 Lira gezahlt und für einen Euro 10,75 Lira und damit jeweils so viel wie noch nie. Seit Monaten steht die türkische Währung unter Druck. Die Türkei befindet sich mittlerweile in einer gefährlichen Spirale aus einer vergleichsweise hohen Inflation und einer immer stärkeren Abwertung der Währung. Im April war die Inflationsrate auf rund 17 Prozent gestiegen. (dpa/jW)