Mali aus Afrikanischer Union ausgeschlossen

Nairobi. Die Afrikanische Union (AU) hat die Mitgliedschaft Malis nach dem zweiten Putsch binnen eines Jahres ausgesetzt. Mali sei »von der Teilnahme an allen Aktivitäten der Afrikanischen Union, ihrer Organe und Institutionen suspendiert, bis die normale verfassungsmäßige Ordnung wiederhergestellt ist«, teilte der Friedens- und Sicherheitsrat der AU am Dienstag abend mit. Am Sonntag hatte bereits die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) Mali vorläufig ausgeschlossen. Die AU forderte das malische Militär auf, »dringend und bedingungslos in seine Kasernen zurückzukehren und sich künftig jeder Einmischung in den politischen Prozess in Mali zu enthalten«. (AFP/jW)