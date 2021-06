Saar-Linke vor Kampfkandidatur

Neunkirchen. Die Linke im Saarland steht vor einer Kampfkandidatur. Neben dem Landesvorsitzenden Thomas Lutze tritt der Landtagsabgeordnete Dennis Lander für den Spitzenplatz der Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September an. An diesem Sonntag soll ein Landesparteitag in Neunkirchen entscheiden. Lutze und der Landesvorstand sowie die Landtagsfraktion mit ihrem Vorsitzenden Oskar Lafontaine sind heftig zerstritten. Gegen Lutze laufen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Urkundenfälschung. (dpa/jW)