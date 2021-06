Huawei präsentiert eigenes Handybetriebssystem

Shenzhen. Der chinesische Telekommunikationsriese Huawei hat seine ersten Handys mit dem eigenen Betriebssystem Harmony OS an den Start gebracht. Am Mittwoch präsentierte der Konzern an seinem Sitz in Shenzhen die Modelle, die ohne Googles Android-System laufen. »Mit Harmony OS wollten wir nicht einfach ein weiteres Android oder I-OS produzieren«, sagte Chefentwickler Wang Chenglu bei der Onlinepräsentation mit Blick auf die Konkurrenzprodukte von Google und Apple. Huawei steht wegen des Handelsstreits mit den USA seit 2019 auf einer schwarzen Liste Washingtons. US-Firmen ist es deshalb untersagt, Geschäfte mit Huawei zu machen. (AFP/jW)