»Sputnik V«: Produktion in Argentinien genehmigt

Buenos Aires. Die Herstellung des russischen Coronaimpfstoffs »Sputnik V« in Argentinien kann im großen Stil anlaufen. Das Gamaleja-Institut in Moskau habe die von einer argentinischen Pharmafirma produzierten Testtranchen einer Qualitätskontrolle unterzogen und für gut befunden, sagte Argentiniens Gesundheitsministerin Carla Vizzotti am Mittwoch. Der in Argentinien hergestellte Impfstoff soll später auch in andere lateinamerikanische Länder exportiert werden. (dpa/jW)