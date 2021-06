Peru: Doppelt so viele Coronatote wie vermutet

Lima. In Peru sind nach neuen Berechnungen mehr als doppelt so viele Menschen nach einer Coronainfektion gestorben als bisher angenommen. Das teilte eine von der Regierung eingesetzte Expertengruppe am Montag (Ortszeit) mit. Demnach sind seit März 2020 mehr als 180.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. (jW)