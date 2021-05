Trotz Inflation: Türkische Wirtschaft wächst

Ankara. Die Wirtschaft in der Türkei hat zu Beginn des Jahres zulegen können. Wie das nationale Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 1,7 Prozent. Der Außenhandel trug zum Wachstum der türkischen Volkswirtschaft bei, da die eigenen Exporte zunahmen, während die Einfuhren sanken. Die Landeswährung Lira rangiert momentan gegenüber US-Dollar und Euro auf Rekordtiefständen. (dpa/jW)