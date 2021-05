»Wirtschaftsweise« empfiehlt Brennstoffzelle

Berlin. Die »Wirtschaftsweise« Veronika Grimm hat sich dafür ausgesprochen, bei den Antrieben der Zukunft für Autos mehrgleisig zu fahren und nicht nur auf die Batterietechnik zu setzen. »Es kommt darauf an, in den nächsten zwei bis drei Jahren den Grundstein zu legen, dass die deutsche Industrie auf den Weltmärkten auch bei der Brennstoffzelle mit im Spiel ist«, sagte Grimm gegenüber dpa. Es sei »industriepolitisch falsch, nur auf die Batterietechnik zu setzen«. Die Autoindustrie forscht seit langem an der Brennstoffzelle. Derzeit ist Wasserstoff aber noch knapp und vergleichsweise teuer. Umweltverbände warnen vor Fehlinvestitionen. Hinsichtlich ihrer Energieeffizienz seien Batteriefahrzeuge klar im Vorteil gegenüber Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb oder gar Verbrennern, die mit wasserstoffbasierten E-Fuels fahren. (dpa/jW)