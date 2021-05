Niedersachsen-SPD wählt Weil und Heil

Hildesheim. Mit sehr großer Mehrheit ist Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil als SPD-Landesvorsitzender wiedergewählt worden. Auf dem Landesparteitag in Hildesheim erhielt Weil am Sonnabend 96,95 Prozent der Delegiertenstimmen. Zum fünften Mal wurde er damit zum SPD-Landeschef gewählt. Vor Start des Parteitags bestimmte die niedersächsische SPD Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September. Auf den nächsten Plätzen folgen die Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag, Matthias Miersch und Svenja Stadler, auf Platz fünf SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sowie auf weiteren vorderen Plätzen die Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi und die Landtagsabgeordneten Frauke Heiligenstadt und Dunja Kreiser. (dpa/jW)