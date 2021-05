Linke: Unterstützung für Steinmeier offen

Berlin. Neben CDU/CSU und Bundnis 90/Die Grünen lässt auch Die Linke offen, ob sie bei der Bundesversammlung im kommenden Frühjahr eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstützen wird. »Da liegen alle Möglichkeiten auf dem Tisch«, sagte Dietmar Bartsch, Kovorsitzender der Linke-Bundestagsfraktion, der Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger (Sonnabendausgaben). Die Linke will demnach die Bundestagswahl wie auch die Landtagswahlen am 26. September in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Thüringen abwarten. (dpa/jW)