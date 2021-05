Bund fördert Wasserstoff mit Milliarden

Berlin. Die Bundesregierung hat milliardenschwere Investitionen in Dutzende Wasserstoffprojekte angekündigt, die den Klimaschutz voranbringen sollen. Zur Verfügung gestellt würden »über acht Milliarden Euro«, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag. Damit könnten in den nächsten Jahren »viele Millionen Tonnen CO2« eingespart werden. Gefördert werden sollen demnach insgesamt 62 Projekte. (AFP/jW)