EU-Mitglieder stimmen für Coronaaufbauhilfen

Brüssel. Die 750 Milliarden Euro schweren Coronaaufbauhilfen der Europäischen Union haben eine entscheidende Hürde genommen. In allen 27 EU-Staaten liege jetzt die nötige parlamentarische Ratifizierung der Haushaltsbeschlüsse vor, teilte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn auf Twitter mit. Er sei zuversichtlich, dass alle verbliebenen Schritte noch im Mai vollzogen werden könnten. Dann könne die EU-Kommission im Juni anfangen, die ersten Mittel für das Milliardenprogramm an den Finanzmärkten aufzunehmen, schrieb der Österreicher am Donnerstag abend. (dpa/jW)