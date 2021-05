London weist mehr EU-Bürger an Grenze ab

London. Seit dem EU-Austritt am 1. Januar hat Großbritannien mehr als 3.000 Bürger aus Staaten der Europäischen Union an der Grenze abgewiesen. Allein im ersten Quartal wurden insgesamt 3.294 EU-Bürger davon abgehalten, ins Vereinigte Königreich einzureisen – sechsmal so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Tageszeitung The Guardian (Freitag) berichtete. (dpa/jW)