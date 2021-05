Kritik an »Landkarte des Islam« in Österreich

Wien. Eine »Landkarte des politischen Islam« für Österreich sorgt für Kritik. Die Universität Wien untersagte die Verwendung ihres Logos auf der Webseite des Projekts, das von der »Dokumentationsstelle politischer Islam« in Auftrag gegeben worden war. Auf der im Internet einsehbaren Karte sind 623 muslimische Organisationen, Verbände und Moscheen mit ihrem jeweiligen Hauptsitz in Österreich eingezeichnet. Während die Regierung in Wien behauptet, die Karte solle einen Beitrag zur Transparenz leisten, erklärten die Opposition und die »Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich«, das Projekt befeuere Rassismus. (dpa/jW)