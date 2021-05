Erzbistum Köln: Papst ordnet Untersuchung an

Berlin. Wegen Vorwürfen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt hat das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, Papst Franziskus, eine Überprüfung des Erzbistums Köln angeordnet, dem der Kardinal Rainer Maria Woelki vorsteht. Die Bischöfe von Stockholm und Rotterdam, Kardinal Anders Arborelius und Johannes van den Hende, sollen sich in der ersten Junihälfte ein Bild von der Situation in der Diözese verschaffen. Das Erzbistum befindet sich seit Monaten in einer schweren Krise, was sich in einer Welle von Kirchenaustritten spiegelt. (AFP/jW)