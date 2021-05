EU-Kommission erpresst Belarus

Brüssel. Die EU-Kommission hat fünf Tage nach der erzwungenen Flugzeuglandung in Minsk einen Plan für ein Paket im Volumen von drei Milliarden Euro für Belarus vorgelegt. Es solle aktiviert werden, »sobald Belarus einen demokratischen Übergang eingeleitet hat«, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Bereits beim EU-Gipfel Anfang der Woche war das Drei-Milliarden-Paket angesprochen worden, nun sollen die EU-Staaten darüber beraten. Sobald in dem Land ein »friedlicher demokratischer Übergang« eingeleitet werde, sei die EU zur Stelle, um diesen zu begleiten, so EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen. (dpa/jW)