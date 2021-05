US-Polizisten wegen Mord an Schwarzem angeklagt

Los Angeles. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Washington hat drei Polizisten wegen des Todes eines Afroamerikaners im März vergangenen Jahres angeklagt. Zwei Beamten wird Mord zweiten Grades, einem weiteren Totschlag vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag (Ortszeit) mit. Manuel Ellis war wenige Monate vor dem Afroamerikaner George Floyd gestorben, dessen Tötung in den USA landesweite Proteste auslöste. Ebenso wie Floyd soll der 33jährige Ellis vor seiner Tötung mehrfach »Ich kann nicht atmen« gesagt haben, während ein Beamter auf seinem Rücken kniete. Anschließend starb er an Atemstillstand aufgrund der physischen Gewalteinwirkung. (AFP/jW)