Fahrlässige Verordnung

imago images/Future Image Wie auch in der Kölner Volksbühne wurden bundesweit kommerzielle Testzentren eröffnet (11.5.2021)

Abseits der aktuellen Debatte um die Impfstrategie von Bund und Ländern, die am Donnerstag zusammentraten, sieht sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Vorwürfen konfrontiert, Betrügereien mit Coronaschnelltests Tür und Tor geöffnet zu haben. Aufgrund der von Spahns Ressort erlassenen Testverordnung müssen Betreiber von Testzentren für die Erstattung ihrer Kosten den Einkauf von Antigenschnelltest nicht nachweisen, wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung gemeinsam am Freitag berichteten. Demnach habe man bei Recherchen in mehreren nordrhein-westfälischen Testzentren einzelne Standorte beobachtet und die Zahlen der dort getesteten Personen mit den offiziell gemeldeten verglichen. In einem Testzentrum in Köln habe es beispielsweise 80 Testwillige gegeben, gemeldet worden seien aber 977.

Es genüge dem Bericht zufolge, wenn Betreiber den jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen die Zahl der Getesteten ohne Beleg übermittelten – danach fließe Geld. Die Voraussetzungen, um kostenlose Bürgertests anzubieten, seien niedrigschwellig: Ein Onlinekurs über die Abstrichentnahme reiche vielerorts aus, dann könne beim Gesundheitsamt ein Antrag auf Eröffnung eines Testzentrums gestellt werden. Den Sendern und dem Blatt zufolge verzeichnete allein Nordrhein-Westfalen Mitte März noch 1.862 Teststellen, Mitte April waren es dann 5.776 und Mitte Mai 8.735. In der Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums heißt es: »Die zu übermittelnden Angaben dürfen keinen Bezug zu der getesteten Person aufweisen.«

Das Ministerium sieht die Länder und deren Kassenärztliche Vereinigungen grundsätzlich in der Verantwortung. Die Beauftragung und Einrichtung der Testzentren erfolge durch die Länder, sagte ein Sprecher am Freitag. Diesen obliege die Sicherstellung der Qualität der erbrachten Leistungen. Dazu gehöre auch die Prüfung, ob das Personal geschult ist und Abrechnungen korrekt sind. »Statt auf eine sinnvolle staatliche Teststrategie zu setzen, die auch die Unternehmen verbindlich in die Pflicht nimmt, missbraucht ein unregulierter Wild-West-Testmarkt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger«, kommentierte Achim Kessler, der gesundheitspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, am Freitag auf jW-Anfrage die Rechercheergebnisse.