WHO: Afrika benötigt dringend Impfstoffdosen

Brazzaville. Afrika benötigt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) binnen der kommenden sechs Wochen mindestens 20 Millionen Impfstoffdosen des Herstellers Astra-Zeneca. Nur so könnten alle, die eine erste Dosis mit diesem Vakzin erhalten hätten, innerhalb des empfohlenen acht- bis zwölfwöchigen Intervalls die zweite bekommen, teilte die WHO am Donnerstag abend mit. Zusätzlich würden weitere 200 Millionen Coronaimpfstoffdosen benötigt, damit der Kontinent bis September zehn Prozent seiner Bevölkerung impfen könne. Bislang wurden nach WHO-Angaben in Afrika 28 Millionen Dosen verschiedener Hersteller verabreicht. Das seien weniger als zwei Dosen pro 100 Menschen. (AFP/jW)