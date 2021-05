In eigener Sache

Berlin. Aufgrund eines Brand- und Wasserschadens im Gebäude Torstraße 6 in Berlin-Mitte, in dem sich unter anderem auch der Sitz von Verlag, Redaktion und Genossenschaft der Tageszeitung junge Welt befindet, waren die Arbeitsmöglichkeiten der jW-Belegschaft am Freitag stark eingeschränkt. Für etwaige qualitative Mängel oder Fehler in dieser Ausgabe bitten wir um Verständnis. Nach einer Grundreinigung der Räume hoffen wir die Zeitung ab Dienstag wieder unter normalen Bedingungen herstellen zu können.

Verlag und Redaktion