Uber einigt sich mit britischer Gewerkschaft

London. Die Fahrer des US-Fahrdienstanbieters Uber in Großbritannien können sich künftig gewerkschaftlich organisieren. Uber und die Gewerkschaft GMB gaben am Mittwoch abend eine Einigung bekannt, derzufolge die Beschäftigtenorganisation die 70.000 Fahrer in Großbritannien vertreten soll. Die Einigung ist eine weltweite Premiere. Hintergrund ist ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs in Großbritannien vom Februar. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit über den Status der Fahrer hatte das Gericht diese in dem Urteil als Beschäftigte eingestuft. (AFP/jW)