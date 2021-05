EU-Parlament: Anhörung zu Praktiken bei Amazon

Berlin. Inwiefern beschneidet der Onlineriese Amazon grundlegende Rechte seiner Beschäftigten? Dieser Frage ist am Donnerstag der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des EU-Parlaments in einer öffentlichen Anhörung unter Beteiligung von Verdi nachgegangen. Die Gewerkschaft wirft dem Konzern in einer Mitteilung vom Donnerstag vor, mittels künstlicher Intelligenz die Beschäftigten rund um die Uhr zu »scannen«. »Die Betriebspolitik bei Amazon ist gekennzeichnet durch eine aggressive Strategie innerbetrieblicher Kontrolle, die immer wieder auch Profiling und Datenschutzverstöße beinhaltet«, so die Gewerkschaft. (jW)