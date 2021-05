Klinikbeschäftigte brauchen bessere Arbeitsbedingungen

Christian-Ditsch.de Streikdemonstration der ausgelagerten Firma Charité Facility Management

Die von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gestartete »Berliner Krankenhausbewegung« forderte am Donnerstag die Politik in allen Bezirken der Stadt zum Handeln auf:

Ob Reinickendorf oder Spandau, Lichtenberg oder Mitte: Verdi-Mitglieder in allen Berliner Bezirken wollen deutlich bessere Arbeitsbedingungen in der Charité, bei Vivantes und in den Vivantes-Tochterunternehmen durchsetzen. Dafür engagieren sie sich gemeinsam mit Ärzt*innen, Zivilgesellschaft und Politiker*innen. Jetzt starten sie Aktionen in allen Berliner Bezirken, um ihr Anliegen mit den Berliner Abgeordneten zu diskutieren. »Wir haben in der Pandemie alles gegeben, um Berlins Gesundheitsversorgung am Laufen zu halten. Es braucht jetzt bessere Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern, damit wir auch in Zukunft eine gute Versorgung der Patient*innen gewährleisten können«, sagt Jeannine Sturm, Intensivpflegerin am Charité-Campus Virchow-Klinikum. »Wir fordern deswegen alle Berliner Abgeordneten auf, Verantwortung für die landeseigenen Krankenhäuser zu übernehmen.« Jeannine Sturm und ihre Kolleg*innen werden in den kommenden Wochen mit Abgeordnetenhaus-Vertreter*innen aller Berliner Bezirke über ihre permanente Arbeitsüberbelastung und die Folgen für die Versorgung der Patient*innen sprechen. Sie werden ihnen auch ihre in den vergangenen Wochen kollektiv auf den Stationen und in den Arbeitsbereichen entwickelten Forderungen nach einem Tarifvertrag Entlastung und TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) für alle Beschäftigten der Vivantes-Tochterunternehmen überreichen.

Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, erklärte angesichts prognostizierten Hausärztemangels:

Schon jetzt ist die hausärztliche Versorgung in vielen ländlichen Regionen und strukturschwachen Stadtteilen akut gefährdet. Wenn bis 2035 etwa 11.000 Hausärztinnen und Hausärzte fehlen werden, bedeutet das einen katastrophalen Versorgungsnotstand, der Menschenleben kosten wird. Dass Gesundheitsminister Spahn sehenden Auges diese Katastrophe geschehen lässt, offenbart sein komplettes Versagen angesichts der Krise der ambulanten Versorgung. Die Bundesregierung muss sofort Maßnahmen ergreifen. Wir brauchen regionale Gesundheits- und Pflegezentren in öffentlicher Hand, die in Kombination mit Rotationspraxen, Medi-Bussen und Videosprechstunden die Versorgung in der Fläche sicherstellen können. Es muss gesetzlich unterbunden werden, dass Private-Equity-Gesellschaften und andere Heuschrecken durch den Betrieb von Ketten von medizinischen Versorgungszentren massive Profite mit unserer Gesundheit machen und dabei die gewachsenen Strukturen der ambulanten Versorgung zerstören.

Das »Forum gegen Polizeigewalt und Repression« rief am Donnerstag zur Demonstration in Essen:

Unter dem Motto »Polizei NRW: Wie viele Einzelfälle braucht es für ein rechtes Netzwerk?« ruft das NRW-weite Bündnis »Forum gegen Polizeigewalt und Repression« am Samstag, den ­5. Juni, zu einer Demonstration in Essen auf. Auftakt ist um 13 Uhr vor dem Polizeipräsidium an der Büscherstraße. (…) »Wir wollen mit unserer Demo die häufig rassistischen Verhaltensweisen der Polizist*innen in die Öffentlichkeit bringen und Betroffenen von Polizeigewalt, die selbst meist zusätzlich von der Polizei mit juristischer Repression überzogen werden, die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen zu thematisieren«, sagt Bündnissprecherin Leila Bumke.