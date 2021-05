Belgien: Flüchtlinge an Strand aufgegriffen

Koksijde. Die Polizei hat an der belgischen Nordseeküste mehr als 80 Flüchtlinge mit Ziel Großbritannien aufgegriffen. Zunächst seien in der Nacht zum Donnerstag in der Gemeinde Koksijde neun Personen in einem Lieferwagen entdeckt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die örtliche Polizei. Anschließend seien nach umfangreicher Suche am Strand und in den Dünen 80 weitere Menschen gefunden worden. (dpa/jW)