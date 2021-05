Jerewan: Aserbaidschan nimmt Soldaten gefangen

Jerewan. An der Grenze zu Aserbaidschan sind nach Angaben aus Jerewan sechs armenische Soldaten gefangengenommen worden. Die Soldaten hätten Bauarbeiten im Bezirk Gegharkunik vorgenommen, als sie »umstellt und gefangengenommen« worden seien, teilte Armeniens Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Das aserbaidschanische Militär sprach hingegen von einer »Aufklärungs- und Sabotagegruppe«, die versucht habe, eine strategisch wichtige Straße zu verminen. Der armenische Bezirk Gegharkunik grenzt an die Region Kalbadschar, die im vergangenen Jahr bei den Kämpfen um Berg-Karabach von Aserbaidschan erobert worden war. (AFP/jW)