Bund: Mehrere Millionen Impfdosen für Kinder

Berlin. Die Bundesregierung plant, den Ländern für die Impfung von Kindern und Jugendlichen gegen das Coronavirus voraussichtlich knapp 6,4 Millionen Impfdosen zur Verfügung zu stellen. Das teilte das von Jens Spahn (CDU) geleitete Gesundheitsministerium den Ländern laut dpa am Donnerstag mit. Über eine Zulassung des Impfstoffes der Pharmarfirmen Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren will die Europäische Arzneimittelagentur EMA an diesem Freitag beraten. Am 7. Juni soll zudem die Impfpriorisierung in der BRD grundsätzlich auslaufen. (dpa/jW)