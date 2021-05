Bachelet verurteilt Gewalt im Gazakrieg

Genf. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hat die jüngste Gewalt im Gazastreifen und den von Israel besetzten Gebieten verurteilt. In einer Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats am Donnerstag in Genf rief sie Israel und die Hamas auf, die Aggressionen auf Dauer einzustellen. Sollte sich herausstellen, dass Israels Luftangriffe im Gazastreifen in bezug auf Folgen für Zivilisten und zivile Einrichtungen »wahllos und unverhältnismäßig« erfolgt seien, könnte es sich um Kriegsverbrechen gehandelt haben. Auch die Hamas habe mit dem wahllosen Abfeuern von Raketen auf Israel humanitäres Völkerrecht verletzt. (dpa/jW)