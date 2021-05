Tschechien hat neuen Gesundheitsminister

Prag. Tschechien hat einen neuen Gesundheitsminister. Der 34 Jahre alte Adam Vojtech wurde am Mittwoch in Prag vereidigt, wie ein Sprecher des Präsidenten Milos Zeman mitteilte. Es war bereits der vierte Wechsel an der Spitze des Ressorts seit Beginn der Coronapandemie. Vojtech kündigte an, jüngere Menschen zur Coronaimpfung bewegen zu wollen. Fast 1,4 Millionen der knapp elf Millionen Einwohner sind so vollständig immunisiert. Inzwischen wurde die Impfanmeldung für alle Versicherten ab 30 Jahre ermöglicht. (dpa/jW)