NRW-CDU: Laschet soll Spitzenkandiat werden

Düsseldorf. Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet soll bei der Bundestagswahl im September auf Platz eins der Landesliste der nordrhein-westfälischen CDU antreten. Der Vorstand des Landesverbandes nominierte Laschet am Dienstag abend in Düsseldorf einstimmig dafür. Auf Platz zwei steht die derzeitige Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, auf Platz drei Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Platz vier nimmt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein. Über die gesamte Liste mit 75 Kandidatinnen und Kandidaten soll am 5. Juni final die Landesvertreterversammlung der NRW-CDU abstimmen. (dpa/jW)