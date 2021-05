NATO folgt EU-Linie gegen Belarus

Brüssel. Die NATO hat die von Belarus erzwungene Landung eines Passagierflugs in Minsk verurteilt. Die »inakzeptable Tat« stelle einen erheblichen Verstoß gegen die Regeln für die Zivilluftfahrt dar und habe das Leben der Passagiere und der Besatzung gefährdet, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Kriegsbündnisses. Die NATO-Staaten stellten sich auch hinter die neuen Sanktionen einzelner Mitgliedstaaten und der EU. Minsk bereitet in Reaktion darauf »Schutzmaßnahmen« vor, wie Regierungschef Raman Galouwtschenka der Zeitung des Präsidentenamtes, Belarus Segodnja, zufolge erklärte. (dpa/jW)