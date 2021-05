Köln. Der dänische Handballmeister Aalborg Håndbold und Paris St. Germain sowie der FC Barcelona und HBC Nantes aus Frankreich ermitteln die beiden Finalisten für das Final Four der Champions League am 12. und 13. Juni in Köln. Das ergab die Halbfinalauslosung am Dienstag in Wien. Das Final Four findet in diesem Jahr ohne deutsche Beteiligung statt. (sid/jW)