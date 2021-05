Er macht den Job

Frankfurt am Main. Hans-Dieter Flick wird nach der EM im Sommer Bundestrainer und damit Nachfolger von Joachim Löw. Das gab der Deutsche Fußballbund am Dienstag bekannt. Flick erhält einen Vertrag bis einschließlich der Heim-EM 2024. Der 56jährige übernimmt das Amt von seinem früheren Chef Joachim Löw, an dessen Seite er 2014 in Brasilien Weltmeister geworden war. Er wird die Nationalmannschaft erstmals am 2. September beim WM-Qualifikationsspiel in Liechtenstein betreuen. (sid/jW)