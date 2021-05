Westbank: Palästinenser bei Razzia erschossen

Ramallah. Bei einer Razzia im Westjordanland ist in der Nacht zum Dienstag ein junger Palästinenser getötet worden. Nach palästinensischen Angaben wurde der Mann von israelischen Einsatzkräften erschossen, während er in einem Fahrzeug unterwegs war. Ein israelischer Sprecher sagte, bei der versuchten Festnahme von »Terroraktivisten« in Ramallah sei einer der »Helfershelfer« durch Schüsse der Polizei getötet worden. Diese hätten den Mann zudem schwer verletzt liegenlassen, hieß es von palästinensischer Seite. (dpa/jW)