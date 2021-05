Tunesien: Flüchtende vor Küste gerettet

Tunis. Vor der Küste Tunesiens hat die Marine eigenen Angaben zufolge 100 Menschen aus einem Flüchtlingsboot gerettet. Das Boot war am Morgen in Libyen mit 82 Männern, zehn Frauen und acht Kleinkindern an Bord Richtung Europa gestartet, wie das tunesische Verteidigungsministerium am Montag abend mitteilte. Vor dem Hafen Zarzis wurde es von der Marine abgefangen. »Sie waren in Gefahr, der Motor des Bootes war ausgefallen«, sagte Ministeriumssprecher Mohammed Zekri. Die Menschen an Bord stammten der Behörde zufolge aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara und sollten zu einem tunesischen Marinestützpunkt in Sfax gebracht werden. (AFP/jW)