England: Infektionen durch Klinikaufenthalt

London. Tausende Menschen in England sind nach einer Coronainfektion gestorben, die sie sich im Krankenhaus zugezogen hatten. Das geht aus Daten des Nationalen Gesundheitsdiensts NHS hervor, wie der Guardian am Dienstag berichtete. Demnach steckten sich mehr als 32.000 Menschen seit März 2020 während eines aus anderen Gründen bedingten Klinikaufenthalts mit dem Coronavirus an. Etwa 8.700 von ihnen starben innerhalb von 28 Tagen nach ihrem positiven Test. Exgesundheitsminister Jeremy Hunt sprach der Zeitung zufolge in diesem Zusammenhang von einem »stillen Skandal«. Besonders zu Beginn der Pandemie hatten britische Krankenhausbeschäftigte immer wieder über einen Mangel an Schutzkleidung geklagt. (dpa/jW)