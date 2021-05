Gipfeltreffen zwischen Putin und Biden vereinbart

Moskau. Das von US-Präsident Joseph Biden vorgeschlagene Gipfeltreffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin findet am 16. Juni in Genf statt. Das teilten das Weiße Haus und der Kreml am Dienstag fast zeitgleich mit. Ziel sei die Entwicklung der russisch-US-amerikanischen Beziehungen, hieß es in der Mitteilung aus Moskau. Der Sprecher Putins, Dmitri Peskow, hatte zuvor erklärt, Zusammenarbeit sei unter anderem bei der Cybersicherheit notwendig, um Hacker zu stoppen, »von denen Übelwollende behaupten, sie würden für den russischen Staat arbeiten«. Ein weiteres Thema seien die Rüstungskontrolle und strategische nukleare Stabilität. (dpa/Reuters/jW)